Сотни фанатов пришли на концерт певицы
В Екатеринбурге на сцену к певице МакSим попытались забраться двое неадекватных мужчин. Концерт артистки стал финалом празднования 20-летия района Академический. Буйных фанатов быстро увели от сцены, передает корреспондент URA.RU.
Послушать певицу собрались тысячи екатеринбуржцев. Некоторые вместо того, чтобы стоять в толпе, слушали любимые песни из окон домов.
Уже после окончания концерта вокруг Преображенского парка, где проходило празднование, образовались пробки. Десятки людей пытаются покинуть район.
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