31 мая 2025

На сцену к МакSим попытались пробраться неадекваты: как прошел концерт певицы в Екатеринбурге. Видео

На концерте МакSим в Екатеринбурге фанаты попытались забраться на сцену
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни фанатов пришли на концерт певицы
Сотни фанатов пришли на концерт певицы Фото:

В Екатеринбурге на сцену к певице МакSим попытались забраться двое неадекватных мужчин. Концерт артистки стал финалом празднования 20-летия района Академический. Буйных фанатов быстро увели от сцены, передает корреспондент URA.RU.

Послушать певицу собрались тысячи екатеринбуржцев. Некоторые вместо того, чтобы стоять в толпе, слушали любимые песни из окон домов.

Уже после окончания концерта вокруг Преображенского парка, где проходило празднование, образовались пробки. Десятки людей пытаются покинуть район.

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В Екатеринбурге на сцену к певице МакSим попытались забраться двое неадекватных мужчин. Концерт артистки стал финалом празднования 20-летия района Академический. Буйных фанатов быстро увели от сцены, передает корреспондент URA.RU. Послушать певицу собрались тысячи екатеринбуржцев. Некоторые вместо того, чтобы стоять в толпе, слушали любимые песни из окон домов. Уже после окончания концерта вокруг Преображенского парка, где проходило празднование, образовались пробки. Десятки людей пытаются покинуть район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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