01 июня 2025

В Госдуме отреагировали на атаку Украины на Сибирь

Чепа: атака беспилотников ВСУ на Сибирь — попытка давления на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Атаку дронов на Сибирь в Госдуме считают попыткой шантажа
Атаку дронов на Сибирь в Госдуме считают попыткой шантажа Фото:
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БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Первая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Это форма шантажа и угроз, с помощью которых предпринимается попытка повлиять на ход переговоров. Безусловно, подобные действия отразятся на процессе диалога», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, подобные действия направлены на оказание влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной. Чепа выразил уверенность, что инцидент отразится на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле. Представители Министерства обороны России данную ситуацию не комментировали.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ нанесли удары по ряду регионов Российской Федерации. Под атаки дронов попали, в частности, Мурманская и Иркутская области. О факте атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Мурманской области официально сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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Первая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. «Это форма шантажа и угроз, с помощью которых предпринимается попытка повлиять на ход переговоров. Безусловно, подобные действия отразятся на процессе диалога», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru. По словам парламентария, подобные действия направлены на оказание влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной. Чепа выразил уверенность, что инцидент отразится на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле. Представители Министерства обороны России данную ситуацию не комментировали. В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ нанесли удары по ряду регионов Российской Федерации. Под атаки дронов попали, в частности, Мурманская и Иркутская области. О факте атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Мурманской области официально сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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