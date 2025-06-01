Женщина погибла и пострадал ребенок из-за удара ВСУ в Белгородской области

В результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области погибла женщина. Также во время обрушения здания проезжавшая рядом 12-летняя девочка получила контузию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины... Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.
Сейчас ребенка забрала скорая помощь. Девочка будет доставлена в детскую областную клиническую больницу на обследование.
Вечером 1 июня ВСУ атаковали Россию полусотней беспилотников. По информации Минобороны РФ, за полтора часа были сбиты 53 украинских дрона.
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