01 июня 2025

Полсотни беспилотников атаковали Россию накануне переговоров в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атаковали регионы России в ночь на 2 июня
БПЛА атаковали регионы России в ночь на 2 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских [БПЛА]», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Так, 34 дрона были сбиты над Курской областью. В небе над Белгородской областью ликвидированы 14 беспилотников, в Брянской и Орловской — четыре и один соответственно.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Самолет с представителями Москвы сел в аэропорту столицы Турции вечером 1 июня. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, завтра будут озвучены подробные заявления о встрече с представителями Киева.

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В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. «С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских [БПЛА]», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Так, 34 дрона были сбиты над Курской областью. В небе над Белгородской областью ликвидированы 14 беспилотников, в Брянской и Орловской — четыре и один соответственно. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Самолет с представителями Москвы сел в аэропорту столицы Турции вечером 1 июня. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, завтра будут озвучены подробные заявления о встрече с представителями Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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