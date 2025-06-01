01 июня 2025

ВСУ атаковали Рязанскую область в ночь перед переговорами в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Рязанскую область, сообщил губернатор
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Рязанскую область, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина атаковала Рязанскую область беспилотниками в ночь на 2 июня, когда в Стамбуле запланированы переговоры России и Киева. По словам губернатора региона Павла Малкова, силы ПВО сбивают дроны, осколки которых повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах.

«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани», — рассказал Малков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что информации о пострадавших не поступало.

Также губернатор рассказал, что материальный ущерб будет оценен. Оперативные службы работают на местах.

Также ВСУ в ночь на 2 июня атаковали Белгородскую, Курскую, Воронежскую и другие области. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно освещает отражение нападений беспилотников Украины на регионы РФ.

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Украина атаковала Рязанскую область беспилотниками в ночь на 2 июня, когда в Стамбуле запланированы переговоры России и Киева. По словам губернатора региона Павла Малкова, силы ПВО сбивают дроны, осколки которых повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах. «Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани», — рассказал Малков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что информации о пострадавших не поступало. Также губернатор рассказал, что материальный ущерб будет оценен. Оперативные службы работают на местах. Также ВСУ в ночь на 2 июня атаковали Белгородскую, Курскую, Воронежскую и другие области. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно освещает отражение нападений беспилотников Украины на регионы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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