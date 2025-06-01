ВСУ атаковали Рязанскую область в ночь перед переговорами в Стамбуле

Украина атаковала Рязанскую область беспилотниками в ночь на 2 июня, когда в Стамбуле запланированы переговоры России и Киева. По словам губернатора региона Павла Малкова, силы ПВО сбивают дроны, осколки которых повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах.
«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани», — рассказал Малков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что информации о пострадавших не поступало.
Также губернатор рассказал, что материальный ущерб будет оценен. Оперативные службы работают на местах.
Также ВСУ в ночь на 2 июня атаковали Белгородскую, Курскую, Воронежскую и другие области. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно освещает отражение нападений беспилотников Украины на регионы РФ.
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