Гнилые троллейбусы пропадут с улиц Екатеринбурга: сроки

Власти Екатеринбурга в ближайшее время закупят 50 новых троллейбусов. Это позволит полностью отказаться от использования разваливающихся машин, произведенных еще в советские времена, рассказал URA.RU вице-мэр по транспорту Рустам Галямов.
«Торги скоро объявим, к концу года новые троллейбусы будут уже в городе. С учетом их у нас будет 150 единиц современной техники, мы полностью закроем суточный выход. То есть старые ЗиУ, давно свое отслужившие, окончательно уйдут в прошлое», — анонсировал чиновник.
Обновление подвижного состава проходит в рамках большой транспортной реформы, которую мэр Алексей Орлов объявил в марте 2024-го. Прямо сейчас администрация также закупает 15 трехсекционных трамваев, а в ближайшее время в город начнут поставлять новые автобусы-«гармошки» (всего — 15 единиц).
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