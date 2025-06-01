01 июня 2025

Гнилые троллейбусы пропадут с улиц Екатеринбурга: сроки

Мэрия Екатеринбурга закупит 50 новых троллейбусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, троллейбус, пассажир, общественный транспорт, маршрут26, старый транспорт
Состояние курсирующих по городу ЗиУ оставляет желать лучшего Фото:

Власти Екатеринбурга в ближайшее время закупят 50 новых троллейбусов. Это позволит полностью отказаться от использования разваливающихся машин, произведенных еще в советские времена, рассказал URA.RU вице-мэр по транспорту Рустам Галямов.

«Торги скоро объявим, к концу года новые троллейбусы будут уже в городе. С учетом их у нас будет 150 единиц современной техники, мы полностью закроем суточный выход. То есть старые ЗиУ, давно свое отслужившие, окончательно уйдут в прошлое», — анонсировал чиновник.

Обновление подвижного состава проходит в рамках большой транспортной реформы, которую мэр Алексей Орлов объявил в марте 2024-го. Прямо сейчас администрация также закупает 15 трехсекционных трамваев, а в ближайшее время в город начнут поставлять новые автобусы-«гармошки» (всего — 15 единиц).

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Власти Екатеринбурга в ближайшее время закупят 50 новых троллейбусов. Это позволит полностью отказаться от использования разваливающихся машин, произведенных еще в советские времена, рассказал URA.RU вице-мэр по транспорту Рустам Галямов. «Торги скоро объявим, к концу года новые троллейбусы будут уже в городе. С учетом их у нас будет 150 единиц современной техники, мы полностью закроем суточный выход. То есть старые ЗиУ, давно свое отслужившие, окончательно уйдут в прошлое», — анонсировал чиновник. Обновление подвижного состава проходит в рамках большой транспортной реформы, которую мэр Алексей Орлов объявил в марте 2024-го. Прямо сейчас администрация также закупает 15 трехсекционных трамваев, а в ближайшее время в город начнут поставлять новые автобусы-«гармошки» (всего — 15 единиц).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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