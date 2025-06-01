Гнилые троллейбусы пропадут с улиц Екатеринбурга: сроки

Мэрия Екатеринбурга закупит 50 новых троллейбусов

02 июня 2025 в 08:47 Размер текста - 17 +

Состояние курсирующих по городу ЗиУ оставляет желать лучшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга в ближайшее время закупят 50 новых троллейбусов. Это позволит полностью отказаться от использования разваливающихся машин, произведенных еще в советские времена, рассказал URA.RU вице-мэр по транспорту Рустам Галямов. «Торги скоро объявим, к концу года новые троллейбусы будут уже в городе. С учетом их у нас будет 150 единиц современной техники, мы полностью закроем суточный выход. То есть старые ЗиУ, давно свое отслужившие, окончательно уйдут в прошлое», — анонсировал чиновник. Обновление подвижного состава проходит в рамках большой транспортной реформы, которую мэр Алексей Орлов объявил в марте 2024-го. Прямо сейчас администрация также закупает 15 трехсекционных трамваев, а в ближайшее время в город начнут поставлять новые автобусы-«гармошки» (всего — 15 единиц). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга в ближайшее время закупят 50 новых троллейбусов. Это позволит полностью отказаться от использования разваливающихся машин, произведенных еще в советские времена, рассказал URA.RU вице-мэр по транспорту Рустам Галямов. «Торги скоро объявим, к концу года новые троллейбусы будут уже в городе. С учетом их у нас будет 150 единиц современной техники, мы полностью закроем суточный выход. То есть старые ЗиУ, давно свое отслужившие, окончательно уйдут в прошлое», — анонсировал чиновник. Обновление подвижного состава проходит в рамках большой транспортной реформы, которую мэр Алексей Орлов объявил в марте 2024-го. Прямо сейчас администрация также закупает 15 трехсекционных трамваев, а в ближайшее время в город начнут поставлять новые автобусы-«гармошки» (всего — 15 единиц).