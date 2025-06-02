Юрист предупредил о риске потерять квартиру за долги

Жители России могут лишиться жилья из-за долгов, если квартира не является единственным пригодным для проживания помещением. Об этом 2 июня сообщила агентству «Прайм» адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева. При этом есть исключение, о котором не все знают.
Так, если у собственника есть несколько объектов недвижимости, остальные из них могут быть проданы для погашения долгов. «Но из этого правила есть исключение — если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания», — пояснила адвокат в интервью агентству «Прайм».
Эксперт также отметила, что потерять квартиру можно в ситуации, если она находится в залоге (ипотеке) и служит обеспечением по кредиту. При невыполнении обязательств кредитор вправе потребовать обращения взыскания на такое жилье через суд.
Помимо долгов и ипотечных обязательств, жилье может быть утрачено по причинам, не зависящим от воли собственника, например, при изъятии участка для государственных нужд или сносе дома. В подобных случаях владельцу полагается компенсация.
Ранее эксперты отмечали, что жилье также могут реализовать с торгов при незаконной перепланировке или крупной задолженности по коммунальным платежам, если собственник игнорирует предписания устранить нарушения. Кроме того, в случае банкротства и признания квартиры роскошной суд может обязать продать недвижимость и приобрести для должника более скромный вариант, а разницу направить на погашение долгов.
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