В Пуровском районе Ямала все оперативные службы и комиссия по чрезвычайным ситуациям переведены на режим повышенной готовности. Все дело в том, что в реке Пяку-Пур произошел резкий подъем уровня воды, который прорвал дамбу. Сейчас вода идет к Тарко-Сале, под угрозой подтопления находятся улицы Труда, Авиаторов и переулок Рыбацкий, сообщил глава района Кирилл Трапезников.
«Из-за значительного подъема уровня воды в реке Пяку-Пур все оперативные службы и Комиссия по ЧС работают в режиме повышенной готовности. Мониторинг ситуации идет круглосуточно. В зоне риска подтопления улицы Труда, Авиаторов, переулок Рыбацкий», — написал Трапезников в своем telegram-канале.
Он добавил, что ночью удалось восстановить водозащитную насыпь, чтобы предотвратить поступление воды. Для этого было завезено более 250 кубометров песка. Сегодня рабочие группы в течение дня обойдут все дома в зоне риска, чтобы оценить положение, оказать необходимую помощь жителям и проинформировать их о действиях при возможном затоплении.
Трапезников пообещал оставаться на связи с земляками, лично информировать население о ситуации и принятых мерах, а также оперативно реагировать на все обращения граждан. Помимо этого он попросил в случае необходимости обращаться по номеру 112.
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