В июне пермяков ждет Парад планет и Клубничная Луна

В первые дни недели пермяков ждет два необычных астрономических явления: Парад планет и Клубничная Луна. Об этом URA.RU рассказал преподаватель астрономии Пермского Политеха (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
«Утром 3 июня сразу пять планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран — выстроятся в одну линию. Часть из них можно будет увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения Урана понадобится, например, бинокль. Парад можно увидеть примерно с 3:30 до 4:30. Смотреть нужно в сторону востока — именно там будут восходить планеты», — рассказал Бурмистров.
Клубничная Луна покажется пермякам 11 июня. На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой из-за рассеивания света в атмосфере, но если наблюдать за спутником низко над горизонтом, то можно заметить легкий розоватый оттенок, поясняют в Политехе. По словам Бурмистрова, для наблюдения желательно выехать из города на открытую местность.
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