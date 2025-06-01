В Челябинской области на июнь спрогнозирована аномально теплая погода. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы, сообщили в пресс-службе регионального гидрометцентра.
«В июне среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается 18-21 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. Норма +15, +19 градусов», — говорится в сообщении.
При этом количество осадков в июне ожидается в пределах и ниже нормы. В южных районах этот показатель составит 34-47 мм, а в северных — 50-77 мм.
Ранее, согласно сервису «Гисметео», сообщалось, что в июне Челябинск ожидает теплая погода с температурой до 25 градусов, но с кратковременными дождями и грозами. Синоптики прогнозировали среднюю дневную температуру в районе +22 градусов на протяжении всего месяца. Самым дождливым днем, согласно долгосрочному прогнозу, может стать 18 июня.
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