Прямая трансляция второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

Переговоровы РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 по МСК
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый раунд переговоров РФ и Украины состоится в час дня по московскому времени
Новый раунд переговоров РФ и Украины состоится в час дня по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Стамбуле сегодня состоится второй раунд мирных переговоров между российской и украинской делегациями. Переговоры назначены на 13:00 по МСК. Первый раунд прошел 16 мая, в ходе которого стороны достигли договоренности о проведении обмена пленными в соотношении 1000 на 1000, а также приняли решение подготовить меморандум с предложениями по мирному разрешению конфликта. Состав российской делегации изменений не претерпел. Ей по-прежнему руководит помощник президента России Владимир Мединский.

Прямая трансляция переговоров между Москвой и Киевом в понедельник, 2 июня, будет доступна на каналах URA.RU в Rutube и «VK Видео». До этого переговоры последний раз проводились в 2022 году и тогда стороны были близки к достижению соглашения, однако впоследствии Киев по собственной инициативе прекратил диалог.

Накануне в Стамбул прибыла российская делегация. Сообщается, что в город приехали также и представители Украины. На новом раунде переговоров планирует присутствовать Глава МИД Турции Хакан Фидан. Они пройдут во дворце Чираган. URA.RU ведет онлайн-траснялцию подготовки к грядущим сегодня переговорам.

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В Стамбуле сегодня состоится второй раунд мирных переговоров между российской и украинской делегациями. Переговоры назначены на 13:00 по МСК. Первый раунд прошел 16 мая, в ходе которого стороны достигли договоренности о проведении обмена пленными в соотношении 1000 на 1000, а также приняли решение подготовить меморандум с предложениями по мирному разрешению конфликта. Состав российской делегации изменений не претерпел. Ей по-прежнему руководит помощник президента России Владимир Мединский. Прямая трансляция переговоров между Москвой и Киевом в понедельник, 2 июня, будет доступна на каналах URA.RU в Rutube и «VK Видео». До этого переговоры последний раз проводились в 2022 году и тогда стороны были близки к достижению соглашения, однако впоследствии Киев по собственной инициативе прекратил диалог. Накануне в Стамбул прибыла российская делегация. Сообщается, что в город приехали также и представители Украины. На новом раунде переговоров планирует присутствовать Глава МИД Турции Хакан Фидан. Они пройдут во дворце Чираган. URA.RU ведет онлайн-траснялцию подготовки к грядущим сегодня переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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