Прямая трансляция второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

В Стамбуле сегодня состоится второй раунд мирных переговоров между российской и украинской делегациями. Переговоры назначены на 13:00 по МСК. Первый раунд прошел 16 мая, в ходе которого стороны достигли договоренности о проведении обмена пленными в соотношении 1000 на 1000, а также приняли решение подготовить меморандум с предложениями по мирному разрешению конфликта. Состав российской делегации изменений не претерпел. Ей по-прежнему руководит помощник президента России Владимир Мединский.
Прямая трансляция переговоров между Москвой и Киевом в понедельник, 2 июня, будет доступна на каналах URA.RU в Rutube и «VK Видео». До этого переговоры последний раз проводились в 2022 году и тогда стороны были близки к достижению соглашения, однако впоследствии Киев по собственной инициативе прекратил диалог.
Накануне в Стамбул прибыла российская делегация. Сообщается, что в город приехали также и представители Украины. На новом раунде переговоров планирует присутствовать Глава МИД Турции Хакан Фидан. Они пройдут во дворце Чираган. URA.RU ведет онлайн-траснялцию подготовки к грядущим сегодня переговорам.
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