На Ямале начали проектировать еще одну ледовую арену

В Новом Уренгое после неоднократных обещаний горожанам взялись за проектирование ледовой арены. Основной проект архитекторы уже подготовили, но процедуры согласования в надзорных органах он еще не проходил, сообщают в городской администрации.
«Строительство ледовой арены в Новом Уренгое находится на стадии согласования. Определены возможные места размещения, подготовлен основной проект. По завершении согласования начнем подготовку проектно-сметной документации», — сообщает администрация Нового Уренгоя в ответ на запрос горожанина. Ответ опубликован в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
Детальную информацию по техническим характеристикам объекта администрация предоставить пока не может. Между тем, горожан интересует именно оснащенность объекта — какими будут трибуны, раздевалки. Жители Нового Уренгоя с нетерпением ждут первые рендеры.
Ледовая арена строится также в Салехарде. В апреле 2025 года строители занимались отделочными работами на «Ямал-Арене». В олимпийском бассейне проходили испытания. Объект уникален тем, что под одной крышей разместятся ледовая арена с трибунами на 2800 мест, тренировочная арена и фитнес-зал. «Ямал-Арена» строится с 2016 года и потому давно обрела репутацию скандального долгостроя.
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