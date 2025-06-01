«Ее заманили»: выдвинута новая версия гибели девушки после пыток в Карпинске

В Карпинске (Свердловская область) 24-летнюю Анастасию Полякову могли специально заманить в дом, где над ней жестоко издевались и помочились. Такую версию URA.RU выдвинула местная жительница, знавшая пострадавшую.
«Скорее всего, ей сказали: „Пойдем, выпьем, посидим“. А потом ночью она подверглась мучениям», — сказала собеседница агентства. По ее словам, инцидент произошел в середине мая в доме некой Елены, подруги Натальи Бродовиковой. Последняя, предположительно, и издевалась над девушкой.
По одной из версий, Бродовикова накинулась на Полякову, потому что та якобы домогалась ребенка Елены. Наталья решила заступиться за подростка (версия официально не подтверждена). Мучения снимал на видео Виталий Герасимов, говорят местные жители. Когда ролик разлетелся по Сети, тело Поляковой нашли в водоеме.
24 мая Бродовикову посадили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия). Больше об истории, — в сюжете URA.RU.
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