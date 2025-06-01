01 июня 2025

Спасатели укрепляют берег реки Сыня в ЯНАО на случай паводков. Видео

В ЯНАО начали укреплять берега реки Сыня на случай паводка
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В ЯНАО берега реки Сыни укрепляют на случай паводка
В ЯНАО берега реки Сыни укрепляют на случай паводка Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

В Шурышкарском районе ЯНАО проводится укрепление береговой линии реки Сыни в целях предотвращения негативных последствий возможного паводка. Об этом проинформировали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. 

«Талыми водами подтоплены отдельные дачные участки в пределах населенных пунктов Губкинский и Надым. Все работы по мониторингу и координации действий на месте ведутся представителями местных администраций. В целом уровень воды в реках региона находится в пределах средне-многолетних значений, угрозы подтопления населенных пунктов нет», — заявил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин. 

Водный уровень в реке Сыня продолжает расти и за минувшие сутки увеличился на 13 сантиметров, достигнув отметки 565 см. Несмотря на то, что до критического значения остается более одного метра, к береговой линии уже прибыли сотрудники спасательных служб, добровольцы и представители местной администрации. В настоящее время проводятся работы по подготовке водоналивных дамб в целях предотвращения возможных подтоплений. В региональной дежурно-диспетчерской службе сообщили, что ситуация находится под постоянным наблюдением. Оперативные подразделения ЯНАО готовы незамедлительно реагировать на любые чрезвычайные происшествия, связанные с паводками и затоплениями. Эксперты продолжают мониторинг гидрологической обстановки для своевременного оповещения населения о любых изменениях.

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В Шурышкарском районе ЯНАО проводится укрепление береговой линии реки Сыни в целях предотвращения негативных последствий возможного паводка. Об этом проинформировали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.  «Талыми водами подтоплены отдельные дачные участки в пределах населенных пунктов Губкинский и Надым. Все работы по мониторингу и координации действий на месте ведутся представителями местных администраций. В целом уровень воды в реках региона находится в пределах средне-многолетних значений, угрозы подтопления населенных пунктов нет», — заявил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.  Водный уровень в реке Сыня продолжает расти и за минувшие сутки увеличился на 13 сантиметров, достигнув отметки 565 см. Несмотря на то, что до критического значения остается более одного метра, к береговой линии уже прибыли сотрудники спасательных служб, добровольцы и представители местной администрации. В настоящее время проводятся работы по подготовке водоналивных дамб в целях предотвращения возможных подтоплений. В региональной дежурно-диспетчерской службе сообщили, что ситуация находится под постоянным наблюдением. Оперативные подразделения ЯНАО готовы незамедлительно реагировать на любые чрезвычайные происшествия, связанные с паводками и затоплениями. Эксперты продолжают мониторинг гидрологической обстановки для своевременного оповещения населения о любых изменениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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