Назначение генерала Шилова пермским министром отклонила Москва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал-майор Максим Шилов вышел на пенсию в марте
Генерал-майор Максим Шилов вышел на пенсию в марте Фото:

Назначение генерал-майора полиции Максима Шилова министром территориальной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю отклонено московским руководством. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах.

«Шилов какое-то время рассматривался на должность министра территориальной безопасности Прикамья. Недавно стало известно, что его назначение было заблокировано Москвой», — уточнил собеседник агентства. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу администрации губернатора Пермского края.

Генерал-майор Шилов уже давно работает в структуре МВД. Он начинал свою карьеру с раскрытия имущественных отношений в Свердловском районе Перми. За годы службы он работал в разных управлениях и дослужился до генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначение генерал-майора полиции Максима Шилова министром территориальной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю отклонено московским руководством. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. «Шилов какое-то время рассматривался на должность министра территориальной безопасности Прикамья. Недавно стало известно, что его назначение было заблокировано Москвой», — уточнил собеседник агентства. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. Генерал-майор Шилов уже давно работает в структуре МВД. Он начинал свою карьеру с раскрытия имущественных отношений в Свердловском районе Перми. За годы службы он работал в разных управлениях и дослужился до генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...