Назначение генерал-майора полиции Максима Шилова министром территориальной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю отклонено московским руководством. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах.
«Шилов какое-то время рассматривался на должность министра территориальной безопасности Прикамья. Недавно стало известно, что его назначение было заблокировано Москвой», — уточнил собеседник агентства. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу администрации губернатора Пермского края.
Генерал-майор Шилов уже давно работает в структуре МВД. Он начинал свою карьеру с раскрытия имущественных отношений в Свердловском районе Перми. За годы службы он работал в разных управлениях и дослужился до генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию.
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