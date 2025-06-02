В Пермском крае устроят Фестиваль одуванчиков

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На фестиваль одуванчиков приглашают и взрослых, и детей
На фестиваль одуванчиков приглашают и взрослых, и детей Фото:

В Губахе Пермского края на этой неделе пройдет Фестиваль одуванчиков (0+). В программе праздника мастер-классы, сказки, угощения из одуванчиков и, конечно, венки из них.

«Детей и взрослых ждут игры, сказки, мастер-классы, квесты, музыка природы, и конечно, одуванчиковые вкусности. В этом году мы расскажем про интересные пермские „места обитания“ одуванчика и чем эти места знамениты. А еще сплетем венок дружбы, заведем хоровод и споем „Каравай“ в честь пятого Дня рождения фестиваля», — говорится на странице проекта «59 фестивалей 59 региона» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет в Губахе 7 июня. Место сбора — Сквер одуванчиков.

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В Губахе Пермского края на этой неделе пройдет Фестиваль одуванчиков (0+). В программе праздника мастер-классы, сказки, угощения из одуванчиков и, конечно, венки из них. «Детей и взрослых ждут игры, сказки, мастер-классы, квесты, музыка природы, и конечно, одуванчиковые вкусности. В этом году мы расскажем про интересные пермские „места обитания“ одуванчика и чем эти места знамениты. А еще сплетем венок дружбы, заведем хоровод и споем „Каравай“ в честь пятого Дня рождения фестиваля», — говорится на странице проекта «59 фестивалей 59 региона» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль пройдет в Губахе 7 июня. Место сбора — Сквер одуванчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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