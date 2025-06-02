Новый замгубернатора Савинова приехала в уникальный онкоцентр в Екатеринбурге

Пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге впервые посетила замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она осмотрела палаты, пообщалась с маленькими пациентами и их родителями. Также она посетила новую фотовыставку «Сильнее, чем диагноз», которая посвящена детям, поборовшим страшную болезнь, передает корреспондент URA.RU.
Пансионат стал подарком к 300-летию Екатеринбурга от уральских меценатов. «Это уже больше, чем партнерство. Вы участники лечебного процесса, безусловно. Вы помогаете делом, словом, финансами и душой. Спасибо вам за это огромное. И Свердловский центр детской онкологии и гематологии — один из самых престижных с медицинской точки зрения. Самый ведущий в стране среди региональных», — обратилась Савинова к меценатам. По словам главврача ОДКБ Олега Аверьянова, в 2024-м на базе областного онкоцентра провели 47 трансплантаций костного мозга, половину из этих операций сделали пациентам из других регионов.
В пансионате создали условия, приближенные к домашним — чтобы дети и их родители могли проходить обследования в комфорте. Там есть кровати и шкафчики, душевые комнаты с санузлом и кухни, игровые и обучающие комнаты. «Пансионат — это про заботу о ребенке в период лечения от сложного заболевания. Это самая главная цель, ради которой учредители Фонда святой Екатерины вместе с другими благотворителями помогали строить этот медицинский центр. Уже порядка тысячи детей получили здесь помощь и поддержку в нужный момент, и это серьезный результат нашей совместной работы», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Савинова ознакомилась с работой пансионата, а также лично пообщалась с родителями маленьких пациентов. По ее словам, пансионат одного из лучших онкоцентров России позволяет семьям пережить тяжелые периоды в отличных условиях. «Детки проживают в пансионате два-три месяца, а кто-то полгода или даже больше. Там созданы максимально домашние условия для того, чтобы мама могла отдохнуть. Они находятся вроде бы и в больнице, но в то же время это как номер в отеле. Здесь мамы могут приготовить себе еду, какую они захотят. И, конечно же, это скрашивает тяжелейший период в жизни семьи», — подчеркнула министр, добавив, что родителям нравятся условия и отношение в этом пансионате.
На первом этаже пансионата 2 июня открылась выставка «Сильнее, чем диагноз». Она рассказывает об историях детей, которые побороли рак. Ее открыли, чтобы поддержать всех, кто сейчас находится на пути к выздоровлению. В этот день в здании также проводили и мероприятия в честь Дня защиты детей.
Строительство пансионата стало главным подарком к 300-летию Екатеринбурга от уральских меценатов, среди которых Фонд святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», «Ривьера-Инвест-Екб», застройщик Prinzip, УК «УЗТМ-Картэкс», Благотворительный Фонд «Верь и живи!». Его стоимость составила около 300 миллионов рублей.
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