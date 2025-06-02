Новым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Наталья Коляда, бывший начальник одного из управлений ведомства. Информация о назначении размещена на портале правовой информации.
«Назначить Коляду Наталью Александровну заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Алексеем Текслером. Коляда ранее занимала пост начальника управления правового сопровождения мер социальной поддержки министерства.
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