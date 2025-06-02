В министерстве социальных отношений Челябинской области новое назначение

Коляда заняла пост замминистра социальных отношений Челябинской области
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В челябинском министерстве соцотношений новое назначение
В челябинском министерстве соцотношений новое назначение Фото:

Новым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Наталья Коляда, бывший начальник одного из управлений ведомства. Информация о назначении размещена на портале правовой информации. 

«Назначить Коляду Наталью Александровну заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Алексеем Текслером. Коляда ранее занимала пост начальника управления правового сопровождения мер социальной поддержки министерства. 

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Новым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Наталья Коляда, бывший начальник одного из управлений ведомства. Информация о назначении размещена на портале правовой информации.  «Назначить Коляду Наталью Александровну заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Алексеем Текслером. Коляда ранее занимала пост начальника управления правового сопровождения мер социальной поддержки министерства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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