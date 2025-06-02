В избиркоме ХМАО раскрыли, где осенью отменены довыборы в думы

Почти все планировавшиеся в 2025 году довыборы в думы муниципалитетов ХМАО отменены в связи с принятым Госдумой законом. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.
«У нас были запланированы большие избирательные компании на следующий год. Поэтому сейчас так совпало, что 98% планировавшихся довыборов у нас сейчас проводиться не будет. Не будет именно тех, где основные выборы назначены на 2026 год», — уточнил Корнеев.
Отмена касается дополнительных выборов в Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске, Сургуте, Урае и Югорске. Кроме того, дополнительные выборы депутата думы Березовского района и трех депутатов думы Ханты-Мансийского района также не пройдут. При этом Корнеев уточнил, что довыборы депутата городского поселения Куминский (Кондинский район) состоятся, так как основные выборы там были проведены в 2023 году.
Закон об изменении избирательного законодательства предусматривает, в частности, отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента. А также отмену приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму, запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юридических лиц и другие изменения.
Ранее URA.RU писало, что спикер окружной думы Борис Хохряков заявлял об ожидании федеральных поправок, запрещающих довыборы в год перед основными выборами. Новые выборы в думу Югры назначены на осень 2026 года.
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