Дума ХМАО до конца созыва лишится одного депутата

Избранный мэром Пыть-Яха депутат Елишев написал заявление о сложении мандата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума ХМАО лишится одного депутата до конца созыва
Дума ХМАО лишится одного депутата до конца созыва Фото:

Дума ХМАО до конца созыва лишится одного депутата. Избранный мэром Пыть-Яха замглавы комитета по законодательству Сергей Елишев написал заявление о сложении полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«В парламенте инициировано заочное голосование по этому вопросу. Оно должно завершиться до завтра, 21 мая. В этот же день полномочия Елишева как депутата окружной думы будут прекращены», — сообщает инсайдер.

Законодательство не позволяет одновременно быть депутатом и возглавлять муниципалитет. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года.

Оперативно подтвердить информацию о проведении заочного голосования на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе окружной думы пообещали прокомментировать информацию позже. 

Ранее спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая.

URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Сергей Елишев избран мэром Пыть-Яха. Инаугурация пройдет 23 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дума ХМАО до конца созыва лишится одного депутата. Избранный мэром Пыть-Яха замглавы комитета по законодательству Сергей Елишев написал заявление о сложении полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «В парламенте инициировано заочное голосование по этому вопросу. Оно должно завершиться до завтра, 21 мая. В этот же день полномочия Елишева как депутата окружной думы будут прекращены», — сообщает инсайдер. Законодательство не позволяет одновременно быть депутатом и возглавлять муниципалитет. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года. Оперативно подтвердить информацию о проведении заочного голосования на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе окружной думы пообещали прокомментировать информацию позже.  Ранее спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая. URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Сергей Елишев избран мэром Пыть-Яха. Инаугурация пройдет 23 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...