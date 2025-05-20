Дума ХМАО до конца созыва лишится одного депутата. Избранный мэром Пыть-Яха замглавы комитета по законодательству Сергей Елишев написал заявление о сложении полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«В парламенте инициировано заочное голосование по этому вопросу. Оно должно завершиться до завтра, 21 мая. В этот же день полномочия Елишева как депутата окружной думы будут прекращены», — сообщает инсайдер.
Законодательство не позволяет одновременно быть депутатом и возглавлять муниципалитет. Выборы нового созыва думы Югры пройдут осенью 2026 года.
Оперативно подтвердить информацию о проведении заочного голосования на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе окружной думы пообещали прокомментировать информацию позже.
Ранее спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил об отмене довыборов в регионе. Окружные власти ждут поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение Госдумы ожидается в конце мая.
URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Сергей Елишев избран мэром Пыть-Яха. Инаугурация пройдет 23 мая.
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