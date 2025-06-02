В Свердловской области запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей

В Свердловской области появился сервис, с помощью которого можно искать пропавших людей. «МТС.ГеоПоиск» разработали поисковый отряд «ЛизаАлерт» и МТС, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Первый в России сервис позволяет получить информацию о геолокации пропавшего человека за считанные минуты. Клиенты МТС могут подключить его в разделе «Защитник» или в «Семейной группе», это бесплатно. Местоположение пропавших передается автоматически, сразу после поступления запроса от «ЛизаАлерт». Вся информация поступает через зашифрованный канал и интерфейс, которые разработали специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.
Информация о пропавшем собирается с телефона, используя GPS и WI-FI, а также данные активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса. Точность предоставленных данных составляет от 50 до 150 метров. «Наш совместный проект с „ЛизаАлерт“ — это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», — сказала гендиректор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.
Председатель поискового отряда Григорий Сергеев отметил, что «ЛизаАлерт» раньше пытался получить доступ к местоположению людей с помощью изменений в законодательстве, но этого сделать не удавалось. «Мы рады, что социально ответственный бизнес пришел на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», — подчеркнул он.
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