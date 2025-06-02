«Крови, хочу крови»: как издевались над свердловчанкой, которую нашли мертвой в реке

В Карпинске девушку избили, раздели и помочились на нее

02 июня 2025 в 17:01 Размер текста - 17 +

Издевательства произошли в частном доме (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой 24-летнюю Анастасию Полякову из Карпинска (Свердловская область) перед смертью жестоко избивали и раздевали. Издевательства происходили в частном доме. Подробности URA.RU рассказала местная жительница. По ее словам, Полякова пришла в гости к некой Елене, чтобы отдать ей спрей от горла (у той заболел сын). Позже к ним присоединился Виталий Герасимов. «Лене позвонила Наташа, и та ей сказала, что Настя спит с голой грудью при ее сыне. И Бродовикова резко собралась и приехала к ним. Они стали ругаться на Анастасию, а затем ей прилетел удар», — вспоминает собеседница агентства. Елена якобы пыталась успокоить гостей, но те продолжали нападать на Полякову. «У Насти пошла кровь из носа, а Наташа ей кричит: „Крови, хочу крови“. Затем Полякову вывели на веранду», — продолжила собеседница. Предположительно, там на Полякову помочились. Позже ей проломили голову, и тогда Елена якобы отвезла ее в больницу. Пытки записывали на видео, которое позже разлетелось по Сети. Сейчас Виталия разыскивают местные жители. Бродовикову отправили под домашний арест за развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Тело Анастасии обнаружили в водоеме. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

24-летнюю Анастасию Полякову из Карпинска (Свердловская область) перед смертью жестоко избивали и раздевали. Издевательства происходили в частном доме. Подробности URA.RU рассказала местная жительница. По ее словам, Полякова пришла в гости к некой Елене, чтобы отдать ей спрей от горла (у той заболел сын). Позже к ним присоединился Виталий Герасимов. «Лене позвонила Наташа, и та ей сказала, что Настя спит с голой грудью при ее сыне. И Бродовикова резко собралась и приехала к ним. Они стали ругаться на Анастасию, а затем ей прилетел удар», — вспоминает собеседница агентства. Елена якобы пыталась успокоить гостей, но те продолжали нападать на Полякову. «У Насти пошла кровь из носа, а Наташа ей кричит: „Крови, хочу крови“. Затем Полякову вывели на веранду», — продолжила собеседница. Предположительно, там на Полякову помочились. Позже ей проломили голову, и тогда Елена якобы отвезла ее в больницу. Пытки записывали на видео, которое позже разлетелось по Сети. Сейчас Виталия разыскивают местные жители. Бродовикову отправили под домашний арест за развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Тело Анастасии обнаружили в водоеме. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.