В санатории пермского олигарха продается бизнес по аренде сапов и зорбов

В пермском санатории «Демидково» продается готовый бизнес по производству сапов
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готового бизнеса - 3,8 млн рублей
Стоимость готового бизнеса - 3,8 млн рублей Фото:

В Пермском крае в санатории «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву, продается «Сап-станция» — бизнес по прокату SUP-досок, катамаранов и зорбов. Цена готового бизнеса — 3,8 млн рублей.

«Продается действующий бизнес по прокату SUP-досок, катамаранов и зорбов в санатории Демидково. Ключевые объекты: сап-станция у Дальнего пирса, сап-станция у Белого шатра, оборудование и инфраструктура. Стоимость бизнеса — 3,8 млн рублей», — сообщается в описании на сайте бесплатных объявлений.

В стоимость входит 17 различных сап-досок, три четырехместных катамарана, надувной бассейн, три шара-зорба, 10 мягких пуфов и постройки (контейнер, домик, раздевалка). Из дополнительного оборудования — камеры видеонаблюдения, спасательные жилеты, весла и прочее.

Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. Является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории в Добрянском округе находятся дома для элитного отдыха, пляж и проводятся различные мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают базу отдыха. Готовый бизнес в Чайковском округе выставлен на продажу цене 60 млн рублей. 

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В Пермском крае в санатории «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву, продается «Сап-станция» — бизнес по прокату SUP-досок, катамаранов и зорбов. Цена готового бизнеса — 3,8 млн рублей. «Продается действующий бизнес по прокату SUP-досок, катамаранов и зорбов в санатории Демидково. Ключевые объекты: сап-станция у Дальнего пирса, сап-станция у Белого шатра, оборудование и инфраструктура. Стоимость бизнеса — 3,8 млн рублей», — сообщается в описании на сайте бесплатных объявлений. В стоимость входит 17 различных сап-досок, три четырехместных катамарана, надувной бассейн, три шара-зорба, 10 мягких пуфов и постройки (контейнер, домик, раздевалка). Из дополнительного оборудования — камеры видеонаблюдения, спасательные жилеты, весла и прочее. Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. Является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории в Добрянском округе находятся дома для элитного отдыха, пляж и проводятся различные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают базу отдыха. Готовый бизнес в Чайковском округе выставлен на продажу цене 60 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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