На заводе «Уральские локомотивы» завершилась приемка нового двухсистемного электропоезда «Финист» серии ЭС105. Как сообщили URA.RU в пресс-службе группы "Синара", поезд прошел все необходимые испытания и проверку документации.
«Это первый отечественный двухсистемный поезд, построенный на российском тяговом оборудовании. Кроме того, на ЭС105 обкатываются ряд технических решений, которые будут применены при создании нового высокоскоростного электропоезда», — сообщил председатель комиссии, первый замгендиректора по техполитике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.
В работе комиссии участвовали представители РЖД, профильных исследовательских институтов и компании-поставщики комплектующих. Впервые в совещании участвовали представители УрГУПС, на базе которого в этом году начал работать Объединенный ученый совет по поиску инновационных решений в транспортном машиностроении. Специалисты изучили конструкторскую и техническую документацию, результаты испытаний. Были испытаны два пятивагонных состава, в том числе в сдвоенном режиме.
Приемочная комиссия подтвердила соответствие поезда серии ЭС105 техническим требованиям. Поезду присвоен литер О1 и установочная серия — 60 электропоездов. Получение сертификата на новый электропоезд ожидается в июле этого года.
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