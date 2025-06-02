02 июня 2025

На «Уральских локомотивах» завершена приемка нового электропоезда «Финист». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Финист» - это первый отечественный двухсистемный электропоезд
«Финист» - это первый отечественный двухсистемный электропоезд Фото:

На заводе «Уральские локомотивы» завершилась приемка нового двухсистемного электропоезда «Финист» серии ЭС105. Как сообщили URA.RU в пресс-службе группы "Синара", поезд прошел все необходимые испытания и проверку документации.

«Это первый отечественный двухсистемный поезд, построенный на российском тяговом оборудовании. Кроме того, на ЭС105 обкатываются ряд технических решений, которые будут применены при создании нового высокоскоростного электропоезда», — сообщил председатель комиссии, первый замгендиректора по техполитике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

В работе комиссии участвовали представители РЖД, профильных исследовательских институтов и компании-поставщики комплектующих. Впервые в совещании участвовали представители УрГУПС, на базе которого в этом году начал работать Объединенный ученый совет по поиску инновационных решений в транспортном машиностроении. Специалисты изучили конструкторскую и техническую документацию, результаты испытаний. Были испытаны два пятивагонных состава, в том числе в сдвоенном режиме.

Приемочная комиссия подтвердила соответствие поезда серии ЭС105 техническим требованиям. Поезду присвоен литер О1 и установочная серия — 60 электропоездов. Получение сертификата на новый электропоезд ожидается в июле этого года.

Приемочная комиссия подтвердила соответствие поезда техническим требованиям
Приемочная комиссия подтвердила соответствие поезда техническим требованиям
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На заводе «Уральские локомотивы» завершилась приемка нового двухсистемного электропоезда «Финист» серии ЭС105. Как сообщили URA.RU в пресс-службе группы "Синара", поезд прошел все необходимые испытания и проверку документации. «Это первый отечественный двухсистемный поезд, построенный на российском тяговом оборудовании. Кроме того, на ЭС105 обкатываются ряд технических решений, которые будут применены при создании нового высокоскоростного электропоезда», — сообщил председатель комиссии, первый замгендиректора по техполитике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон. В работе комиссии участвовали представители РЖД, профильных исследовательских институтов и компании-поставщики комплектующих. Впервые в совещании участвовали представители УрГУПС, на базе которого в этом году начал работать Объединенный ученый совет по поиску инновационных решений в транспортном машиностроении. Специалисты изучили конструкторскую и техническую документацию, результаты испытаний. Были испытаны два пятивагонных состава, в том числе в сдвоенном режиме. Приемочная комиссия подтвердила соответствие поезда серии ЭС105 техническим требованиям. Поезду присвоен литер О1 и установочная серия — 60 электропоездов. Получение сертификата на новый электропоезд ожидается в июле этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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