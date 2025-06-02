Ямалец по пьяни попытался уехать на угнанной машине в Сургут

В ЯНАО пьяный водитель оказался угонщиком чужой машины
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Губкинские автоинспекторы задержали пьяного угонщика
Губкинские автоинспекторы задержали пьяного угонщика Фото:

В Губкинском (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали 43-летнего местного жителя, который управлял автомобилем LADA в состоянии алкогольного опьянения и оказался угонщиком транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. 

«Ранним утром 1 июня экипаж ДПС остановил автомобиль LADA, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство ему не принадлежит — водитель незаконно завладел им в одном из гаражных массивов города», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, отдел дознания ОМВД России по Губкинскому возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

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В Губкинском (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали 43-летнего местного жителя, который управлял автомобилем LADA в состоянии алкогольного опьянения и оказался угонщиком транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.  «Ранним утром 1 июня экипаж ДПС остановил автомобиль LADA, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство ему не принадлежит — водитель незаконно завладел им в одном из гаражных массивов города», — уточнили в ведомстве. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, отдел дознания ОМВД России по Губкинскому возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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