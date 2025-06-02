В Копейске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону задержали директора стритфуда «Донер Кебаб». По данным URA.RU, речь идет об Исмаиле Шерове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении директора возбуждено уголовное дело по факту взятки.
«Установлено, что руководитель „Донер Кебаб“, находясь на территории автовокзала в городе Копейске, дал взятку в значительном размере в виде денег главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Деньги предназначались за совершение незаконного бездействия, связанного с возможностью сокрытия нарушения санитарных норм в деятельности организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, Шерова взяли с поличным. Операция была спланирована. Сотрудник надзорного управления должен был при встрече получить от коммерсанта деньги. Далее за дело взялись сотрудники ФСБ.
Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следователи продолжают работу по делу.
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