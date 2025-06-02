В Копейске с поличным задержали директора «Донер Кебаб». Видео

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В отношении Исмаила Шерова возбуждено уголовное дело по факту коррупции
В отношении Исмаила Шерова возбуждено уголовное дело по факту коррупции Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону задержали директора стритфуда «Донер Кебаб». По данным URA.RU, речь идет об Исмаиле Шерове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении директора возбуждено уголовное дело по факту взятки.

«Установлено, что руководитель „Донер Кебаб“, находясь на территории автовокзала в городе Копейске, дал взятку в значительном размере в виде денег главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Деньги предназначались за совершение незаконного бездействия, связанного с возможностью сокрытия нарушения санитарных норм в деятельности организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, Шерова взяли с поличным. Операция была спланирована. Сотрудник надзорного управления должен был при встрече получить от коммерсанта деньги. Далее за дело взялись сотрудники ФСБ.

Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следователи продолжают работу по делу.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону задержали директора стритфуда «Донер Кебаб». По данным URA.RU, речь идет об Исмаиле Шерове. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в отношении директора возбуждено уголовное дело по факту взятки. «Установлено, что руководитель „Донер Кебаб“, находясь на территории автовокзала в городе Копейске, дал взятку в значительном размере в виде денег главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Деньги предназначались за совершение незаконного бездействия, связанного с возможностью сокрытия нарушения санитарных норм в деятельности организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, Шерова взяли с поличным. Операция была спланирована. Сотрудник надзорного управления должен был при встрече получить от коммерсанта деньги. Далее за дело взялись сотрудники ФСБ. Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следователи продолжают работу по делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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