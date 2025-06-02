В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС в стиле Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ЗАГСа будет напоминать Кремль
Здание ЗАГСа будет напоминать Кремль Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС, его архитектура будет напоминать Кремль. Он расположится рядом с храмом святых Божиих Строителей, районной администрацией и будущей Академией детского и юношеского творчества, сообщили URA.RU в пресс-службе девелоперской компании «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена в лице АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Площадь здания составит больше 2500 квадратных метров, а его строительство анонсировали на праздновании 20-летия района. «У нас здесь есть добрая традиция: ко всем памятным датам делать подарки нашим жителям и нашему району. Сегодня мы, совместно с администрацией города, заложили памятный камень в основании общественного-социального центра, который даст доступ наши жителям, в том числе, к получению духовного образования, а также к сферам культуры и искусства», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. По данным компании, там может появиться не только ЗАГС, но и церковно-приходская школа, а также лекционные и выставочные пространства.

Кроме того, на площадке компания заключила соглашение с мэрией на размещение федеральных органов власти на территории Академического района. «Академический район — это, по сути, новый город в городе, такой вот супер-район, уникальный проект в масштабах Росси», — подчеркнул мэр Алексей Орлов. По его словам, в Академическом живет в гораздо больше молодежи, чем в среднем по городу, а рождаемость — в два с половиной раза выше. Также он отметил, что в этом районе часто проходят районные и общероссийские праздники с атмосферой гостеприимства.

Академический район начали строить в 2007-м. Уже через три года ключи от новых квартир получили первые новоселы. В октябре 2021 года на карте уральской столицы появились четкие границы, обозначающие четкие границы. Таким образом восьмой район Екатеринбурга первым в постсоветской России получил статус отдельной административной единицы. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Краснолесье, Широкая Речка и УНЦ. Планируется, что в ближайшие 20 лет там появится метро и городская электричка.

На праздновании 20-летия района мэр и гендиректор РСГ «Академическое» подписали соглашение
На праздновании 20-летия района мэр и гендиректор РСГ «Академическое» подписали соглашение
Фото:
Для «Кремля» в Академическом районе заложили памятный камень
Для «Кремля» в Академическом районе заложили памятный камень
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В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС, его архитектура будет напоминать Кремль. Он расположится рядом с храмом святых Божиих Строителей, районной администрацией и будущей Академией детского и юношеского творчества, сообщили URA.RU в пресс-службе девелоперской компании «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена в лице АО СЗ «РСГ-Академическое»). Площадь здания составит больше 2500 квадратных метров, а его строительство анонсировали на праздновании 20-летия района. «У нас здесь есть добрая традиция: ко всем памятным датам делать подарки нашим жителям и нашему району. Сегодня мы, совместно с администрацией города, заложили памятный камень в основании общественного-социального центра, который даст доступ наши жителям, в том числе, к получению духовного образования, а также к сферам культуры и искусства», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. По данным компании, там может появиться не только ЗАГС, но и церковно-приходская школа, а также лекционные и выставочные пространства. Кроме того, на площадке компания заключила соглашение с мэрией на размещение федеральных органов власти на территории Академического района. «Академический район — это, по сути, новый город в городе, такой вот супер-район, уникальный проект в масштабах Росси», — подчеркнул мэр Алексей Орлов. По его словам, в Академическом живет в гораздо больше молодежи, чем в среднем по городу, а рождаемость — в два с половиной раза выше. Также он отметил, что в этом районе часто проходят районные и общероссийские праздники с атмосферой гостеприимства. Академический район начали строить в 2007-м. Уже через три года ключи от новых квартир получили первые новоселы. В октябре 2021 года на карте уральской столицы появились четкие границы, обозначающие четкие границы. Таким образом восьмой район Екатеринбурга первым в постсоветской России получил статус отдельной административной единицы. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Краснолесье, Широкая Речка и УНЦ. Планируется, что в ближайшие 20 лет там появится метро и городская электричка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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