В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС в стиле Кремля

В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС, его архитектура будет напоминать Кремль. Он расположится рядом с храмом святых Божиих Строителей, районной администрацией и будущей Академией детского и юношеского творчества, сообщили URA.RU в пресс-службе девелоперской компании «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена в лице АО СЗ «РСГ-Академическое»).
Площадь здания составит больше 2500 квадратных метров, а его строительство анонсировали на праздновании 20-летия района. «У нас здесь есть добрая традиция: ко всем памятным датам делать подарки нашим жителям и нашему району. Сегодня мы, совместно с администрацией города, заложили памятный камень в основании общественного-социального центра, который даст доступ наши жителям, в том числе, к получению духовного образования, а также к сферам культуры и искусства», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. По данным компании, там может появиться не только ЗАГС, но и церковно-приходская школа, а также лекционные и выставочные пространства.
Кроме того, на площадке компания заключила соглашение с мэрией на размещение федеральных органов власти на территории Академического района. «Академический район — это, по сути, новый город в городе, такой вот супер-район, уникальный проект в масштабах Росси», — подчеркнул мэр Алексей Орлов. По его словам, в Академическом живет в гораздо больше молодежи, чем в среднем по городу, а рождаемость — в два с половиной раза выше. Также он отметил, что в этом районе часто проходят районные и общероссийские праздники с атмосферой гостеприимства.
Академический район начали строить в 2007-м. Уже через три года ключи от новых квартир получили первые новоселы. В октябре 2021 года на карте уральской столицы появились четкие границы, обозначающие четкие границы. Таким образом восьмой район Екатеринбурга первым в постсоветской России получил статус отдельной административной единицы. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Краснолесье, Широкая Речка и УНЦ. Планируется, что в ближайшие 20 лет там появится метро и городская электричка.
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