Супруга челябинца Артема Тимофеева, которого подозревают в сборке дронов, атаковавших Иркутскую и Мурманскую области, занимается черной магией и является автором эротических книг. Об этом пишет telegram-канал Readovka.
«Екатерина Тимофеева, или Гато, как она себя называет, помогала мужу в его проекте с мегакринжовым названием — Dastish fantastish. Женщина называет себя ведьмой и числится директором по менеджменту», — говорится в сообщении в telegram-канале.
Девушка недавно выучила на тату-мастера, параллельно занималась разбором гардероба, судя по информации с ее личной странице в соцсети «ВКонтакте». О себе она отзывается как о крайне трудолюбивом человеке. «Сначала я вышла замуж за свою работу,а потом уже за своего мужа??. Жила в Киеве-работала как конь, живу теперь на Урале и тут как бы ничего не изменилось..Я все так же работаю как конь ,вот только работаю я теперь еще по всему миру», — пишет Тимофеева про себя.
Также она автор эротических романов «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили». В книгах рассказывается история девушки Алисы, которая вынуждена существовать по сценарию, навязанному родителями, но однажды вырывается от туда.
БПЛА 1 июня атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Источником запуска стала грузовая фура, а дроны собирали на складе в Челябинске. Известно, что Артем Тимофеев раньше жил в Киеве, но после СВО перебрался в Челябинскую область к родственникам.
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