Захарова пообещала рубить правду топором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков договорились совместно и открыто освещать международные события. Представитель российского ведомства подчеркнула, что они намерены «рубить правду-матку».
«Мы с Русланом Варанковым, пресс-секретарем МИД Белоруссии, договорились „рубить правду-матку топором“ по международной повестке», — заявила Захарова, передает ТАСС. По ее словам, такие договоренности позволят повысить эффективность взаимодействия между министерствами двух стран в условиях возрастающего внешнеполитического давления.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала важность официального и прозрачного информирования по вопросам внешней политики, в том числе в связи с обсуждением возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Тогда Захарова критиковала анонимные публикации в соцсетях и заявляла, что достоверные сведения будут предоставляться только через официальные каналы.
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