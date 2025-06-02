Захарова пообещала рубить правду топором

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Мария Захарова договорилась, что вместе с белорусским коллегой она будет освещать международную повестку с учетом фактов
Мария Захарова договорилась, что вместе с белорусским коллегой она будет освещать международную повестку с учетом фактов Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков договорились совместно и открыто освещать международные события. Представитель российского ведомства подчеркнула, что они намерены «рубить правду-матку».

«Мы с Русланом Варанковым, пресс-секретарем МИД Белоруссии, договорились „рубить правду-матку топором“ по международной повестке», — заявила Захарова, передает ТАСС. По ее словам, такие договоренности позволят повысить эффективность взаимодействия между министерствами двух стран в условиях возрастающего внешнеполитического давления.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала важность официального и прозрачного информирования по вопросам внешней политики, в том числе в связи с обсуждением возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Тогда Захарова критиковала анонимные публикации в соцсетях и заявляла, что достоверные сведения будут предоставляться только через официальные каналы.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков договорились совместно и открыто освещать международные события. Представитель российского ведомства подчеркнула, что они намерены «рубить правду-матку». «Мы с Русланом Варанковым, пресс-секретарем МИД Белоруссии, договорились „рубить правду-матку топором“ по международной повестке», — заявила Захарова, передает ТАСС. По ее словам, такие договоренности позволят повысить эффективность взаимодействия между министерствами двух стран в условиях возрастающего внешнеполитического давления. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала важность официального и прозрачного информирования по вопросам внешней политики, в том числе в связи с обсуждением возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Тогда Захарова критиковала анонимные публикации в соцсетях и заявляла, что достоверные сведения будут предоставляться только через официальные каналы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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