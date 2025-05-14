Захарова пообещала раскрыть детали переговоров в Стамбуле

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Российская сторона намерена самостоятельно информировать общественность о деталях
Российская сторона намерена самостоятельно информировать общественность о деталях Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес анонимных публикаций в социальных сетях, в которых якобы раскрываются детали участия российской стороны в возможных переговорах с Украиной в Турции. В эфире радио Sputnik Захарова подчеркнула, что достоверная информация по этому вопросу будет объявлена только официально.

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах. Представитель МИД отметила, что российская сторона намерена самостоятельно информировать общественность о деталях своих дипломатических шагов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. В качестве возможной площадки для встречи был назван Стамбул. Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле пока не раскрывается.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес анонимных публикаций в социальных сетях, в которых якобы раскрываются детали участия российской стороны в возможных переговорах с Украиной в Турции. В эфире радио Sputnik Захарова подчеркнула, что достоверная информация по этому вопросу будет объявлена только официально. «Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах. Представитель МИД отметила, что российская сторона намерена самостоятельно информировать общественность о деталях своих дипломатических шагов. Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. В качестве возможной площадки для встречи был назван Стамбул. Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле пока не раскрывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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