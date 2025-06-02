Жители Иркутской области ружьями сбивали дроны во время атаки на военный аэродром. Об этом URA.RU сообщил глава Усольского района Виталий Матюха.
«Там не один мужчина был, да, стреляли в населенном пункте по ним (по беспилотникам)», — рассказал Виталий Матюха корреспонденту URA.RU. Местные жители приняли активное участие в отражении атаки, используя охотничьи ружья для нейтрализации вражеских БПЛА.
Свидетели происшествия сообщают, что группа мужчин из числа местных жителей сбила порядка пяти дронов, атаковавших инфраструктуру. Как рассказала URA.RU одна из жительниц, ее муж и еще несколько мужчин не побоялись выйти на открытое пространство и открыли огонь по низколетящим коптерам, сбив их до того, как те достигли цели. Беспилотники упали в поле недалеко от дороги в сторону деревни Бадай.
Напомним, 1 июня 2025 года, жители поселка Новомальтинск Усольского района Иркутской области впервые оказались в эпицентре атаки беспилотников на военный аэродром. Некоторые пытались сбивать дроны подручными средствами — палками и камнями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.