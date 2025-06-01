Кобзев подтвердил атаку беспилотников в Сибири

В Усольском районе Иркутской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военный объект в поселке Средний. Об этом сообщает губернатор области Игорь Кобзев.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний», — пишет Кобзев в своем telegram-канале. Это первый подобный инцидент в Сибири. Атака была направлена на территорию военной части. Один из дронов сбросил заряд на старое здание в населенном пункте Новомальтинск. На данный момент точное количество задействованных БПЛА уточняется. Власти отмечают, что пострадавших среди гражданского населения нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей отсутствуют.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Для координации действий был организован оперативный штаб. Представители местных и региональных властей также выехали в Усольский район для контроля ситуации. Направление, откуда были выпущены дроны, уже блокировано.
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