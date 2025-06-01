Жители поселка Средний Иркутской области попытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры. Соответсвующее кадры появились в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области на трассе остановился грузовой автомобиль из которого начали один за другим взлетать дроны. После раздались взрывы на окраине населенного пункта.
На видео видно, как о люди начали бросать камни, чтобы сбить БПЛА, вылетающие из фуры. Грузовой автомобиль блокирован, это — авто марки Sitrak красного цвета с номерами Московской области. Соответствующие кадры есть в распоряжении URA.RU.
Отмечается, что беспилотники предположительно были перепрограммированы для управления на расстоянии. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Усольском районе Иркутской области была зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первый подобный инцидент в Сибири, и на данный момент угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
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