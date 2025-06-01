Жители Иркутской области пытались сбить вылетавшие из фуры БПЛА камнями. Видео

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В Иркутской области зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний, заявил Кобзев
В Иркутской области зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний, заявил Кобзев Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Жители поселка Средний Иркутской области попытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры. Соответсвующее кадры появились в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на трассе остановился грузовой автомобиль из которого начали один за другим взлетать дроны. После раздались взрывы на окраине населенного пункта.

На видео видно, как о люди начали бросать камни, чтобы сбить БПЛА, вылетающие из фуры. Грузовой автомобиль блокирован, это — авто марки Sitrak красного цвета с номерами Московской области. Соответствующие кадры есть в распоряжении URA.RU.

Отмечается, что беспилотники предположительно были перепрограммированы для управления на расстоянии. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Усольском районе Иркутской области была зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первый подобный инцидент в Сибири, и на данный момент угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

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Жители поселка Средний Иркутской области попытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры. Соответсвующее кадры появились в соцсетях. Ранее сообщалось, что в Иркутской области на трассе остановился грузовой автомобиль из которого начали один за другим взлетать дроны. После раздались взрывы на окраине населенного пункта. На видео видно, как о люди начали бросать камни, чтобы сбить БПЛА, вылетающие из фуры. Грузовой автомобиль блокирован, это — авто марки Sitrak красного цвета с номерами Московской области. Соответствующие кадры есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что беспилотники предположительно были перепрограммированы для управления на расстоянии. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Усольском районе Иркутской области была зафиксирована атака беспилотников на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первый подобный инцидент в Сибири, и на данный момент угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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