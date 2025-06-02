Пермскую школьницу перед сдачей ЕГЭ заставили задрать юбку

В Перми одиннадцатикласснице, которая 2 июня сдавала ЕГЭ по обществознанию, пришлось пройти унизительную проверку перед экзаменом. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой пожаловалась девушка. Пермячка пояснила, что натерла ногу и прихрамывала. Это вызвало подозрение у педагогов, которые и устроили досмотр.
«Сегодня произошла очень неприятная ситуация в „Экошколе“ (МАОУ, Суздальская, 1). Учусь в 11 классе. Я прошла металлоискатель, ничего не пищало. После этого меня остановила женщина, сказала, что я хромаю и попросила снять обувь. Я ответила, что снимать ничего не буду, так как рядом нет законного представителя. Женщина настаивала. Меня заставили снять обувь и поднять юбку в общественном месте», — говорится в telegram-канале Мизулиной. Девушка добавила, что «все происходило в грубой форме и с сильным давлением» на нее.
Сегодня в Пермском крае прошли экзамены по обществознанию и физике. Всего эти предметы планировало сдавать более 5,2 тысячи человек, сообщается на сайте минобразования Пермского края. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми, ответ на него ожидается.
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