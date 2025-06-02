Мединский показал список детей, которых хочет вернуть Киев

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Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский показал список из 339 детей, которых Киев хочет вернуть. Этот список передала Украина. По словам Мединского, все эти дети были спасены Россией из зоны боевых действий. 

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Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский показал список из 339 детей, которых Киев хочет вернуть. Этот список передала Украина. По словам Мединского, все эти дети были спасены Россией из зоны боевых действий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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