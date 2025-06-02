Мединский показал список детей, которых хочет вернуть Киев

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Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский показал список из 339 детей, которых Киев хочет вернуть. Этот список передала Украина. По словам Мединского, все эти дети были спасены Россией из зоны боевых действий.
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