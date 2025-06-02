Прокуратура помогла курганскому медику, раненному ножом на дежурстве, получить 200 тысяч. Видео

Курганский фельдшер получила 200 тысяч рублей после ножевого ранения в больнице
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Фельдшер пожаловалась в прокуратуру
Фельдшер пожаловалась в прокуратуру Фото:

В Курганской области суд по иску прокуратуры взыскал 200 тысяч рублей в пользу медицинского работника, которая получила ножевое ранение во время дежурства. Об этом сообщает Генеральная прокуратура в своем telegram-канале.

Как установила прокуратура Половинского района, инцидент произошел 25 марта 2024 года. Во время смены в районной больнице местная жительница — работник учреждения — получила ножевое ранение в живот от родственника одной из пациенток. После нападения женщина длительное время проходила лечение, однако работодатель не интересовался состоянием здоровья фельдшера и не назначил компенсацию. «Полученная травма признана несчастным случаем на производстве», — уточнили в ведомстве. 

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с работодателя пострадавшей. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить женщине 200 тысяч рублей. Денежные средства уже перечислены в полном объеме. При этом в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу больницы, суд вынес обвинительный приговор. 

URA.RU писало, что инцидент произошел в селе Половинное в марте 2024 года. Пьяный мужчина напал с ножом на женщину-фельдшера в межрайонной больнице. После этого он попытался ранить еще одного сотрудника медучреждения. Злоумышленник скрылся с места преступления, но позже был задержан и заключен под стражу. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство в связи с исполнением служебных обязанностей.

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В Курганской области суд по иску прокуратуры взыскал 200 тысяч рублей в пользу медицинского работника, которая получила ножевое ранение во время дежурства. Об этом сообщает Генеральная прокуратура в своем telegram-канале. Как установила прокуратура Половинского района, инцидент произошел 25 марта 2024 года. Во время смены в районной больнице местная жительница — работник учреждения — получила ножевое ранение в живот от родственника одной из пациенток. После нападения женщина длительное время проходила лечение, однако работодатель не интересовался состоянием здоровья фельдшера и не назначил компенсацию. «Полученная травма признана несчастным случаем на производстве», — уточнили в ведомстве.  Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с работодателя пострадавшей. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить женщине 200 тысяч рублей. Денежные средства уже перечислены в полном объеме. При этом в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу больницы, суд вынес обвинительный приговор.  URA.RU писало, что инцидент произошел в селе Половинное в марте 2024 года. Пьяный мужчина напал с ножом на женщину-фельдшера в межрайонной больнице. После этого он попытался ранить еще одного сотрудника медучреждения. Злоумышленник скрылся с места преступления, но позже был задержан и заключен под стражу. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство в связи с исполнением служебных обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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