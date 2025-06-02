В министерстве образования Пермского края опровергли информацию о том, что выпускнице перед ЕГЭ пришлось задирать юбку, чтобы пройти на экзамен. Это показала служебная проверка, проведенная школе. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, члены экзаменационной комиссии в вежливой форме обращались к школьнице при прохождении осмотра. Они предложили ей выложить запрещенные предметы и обратиться к медику, когда заметили, что девушка хромает. В ответ старшеклассница начала хамить и пыталась пронести шпаргалку на экзамен.
«Девушка, желая убедить члена ГЭК (государственной экзаменационной комиссии — URA.RU), что у нее с собой ничего запрещенного нет, сама подняла юбку, оголив ногу до колена. На это ее действие член ГЭК спокойно попросила больше таких жестов не совершать. Свидетелями данного факта были сопровождающие из школы девочки, в том числе, классный руководитель. В аудитории ожидания (спортзал) девушка спокойно села на скамейку, сняла кроссовки и достала шпаргалки, что также видно на записях с камер видеонаблюдения», — отметили в минобразования Прикамья.
После этого сопровождающая от школы забрала у девушки шпаргалки и ее пропустили в пункт для сдачи ЕГЭ. Ранее одиннадцатиклассница обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она рассказала, что перед ЕГЭ по обществознанию ее заставили задирать юбку и снимать обувь. При этом школьница утверждала, что ничего запрещенного с собой на экзамен не проносила.
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