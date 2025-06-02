Россия предложила Украине совместно отказаться от претензий по военному ущербу

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Россия представила Украине свой меморандум
Россия представила Украине свой меморандум Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Меморандум Российская сторона предлагает Украине совместный отказ от взаимных претензий, связанных с ущербом от боевых действий. Об этом сказано в меморандуме российской стороны.

«(Основные параметры урегулирования предполагают) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом», — передает ТАСС позиции меморандума. Данное положение указано в первом разделе документа по урегулированию украинского кризиса.

Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня: первый предусматривает вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Второй, комплексный вариант, включает дополнительные условия — запрет на переброску войск, прекращение мобилизации и остановку зарубежных военных поставок Украине.

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Меморандум Российская сторона предлагает Украине совместный отказ от взаимных претензий, связанных с ущербом от боевых действий. Об этом сказано в меморандуме российской стороны. «(Основные параметры урегулирования предполагают) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом», — передает ТАСС позиции меморандума. Данное положение указано в первом разделе документа по урегулированию украинского кризиса. Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня: первый предусматривает вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Второй, комплексный вариант, включает дополнительные условия — запрет на переброску войск, прекращение мобилизации и остановку зарубежных военных поставок Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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