Раскрыто полное содержание меморандума РФ

Российская делегация передала украинской стороне на переговорах в Стамбуле меморандум с двумя вариантами прекращения огня. Полный текст документа попал в российским журналистам.
«Российский меморандум по украинскому урегулированию содержит два варианта прекращения огня», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что первый вариант предусматривает вывод Вооруженных сил Украины с территорий, которые Россия считает своими, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Второй вариант, обозначенный как пакетное предложение, содержит более широкий перечень условий. В нем указывается на необходимость запрета передислокации войск, прекращения мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.
Помимо этого, российская сторона предлагает начать демобилизацию, исключить присутствие военных третьих стран и отменить военное положение на Украине. Согласно документу, после отмены военного положения выборы на Украине должны пройти не позднее чем через 100 дней.
В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. По итогам переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о передаче меморандума по завершению конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.