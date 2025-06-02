Раскрыто полное содержание меморандума РФ

Меморандум РФ по украинскому урегулированию содержит два варианта окончания СВО
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Меморандум РФ попал к журналистам
Меморандум РФ попал к журналистам Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская делегация передала украинской стороне на переговорах в Стамбуле меморандум с двумя вариантами прекращения огня. Полный текст документа попал в российским журналистам.

«Российский меморандум по украинскому урегулированию содержит два варианта прекращения огня», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что первый вариант предусматривает вывод Вооруженных сил Украины с территорий, которые Россия считает своими, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Второй вариант, обозначенный как пакетное предложение, содержит более широкий перечень условий. В нем указывается на необходимость запрета передислокации войск, прекращения мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.

Помимо этого, российская сторона предлагает начать демобилизацию, исключить присутствие военных третьих стран и отменить военное положение на Украине. Согласно документу, после отмены военного положения выборы на Украине должны пройти не позднее чем через 100 дней.

В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. По итогам переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о передаче меморандума по завершению конфликта.

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Российская делегация передала украинской стороне на переговорах в Стамбуле меморандум с двумя вариантами прекращения огня. Полный текст документа попал в российским журналистам. «Российский меморандум по украинскому урегулированию содержит два варианта прекращения огня», — сообщили РИА «Новости». Отмечается, что первый вариант предусматривает вывод Вооруженных сил Украины с территорий, которые Россия считает своими, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Второй вариант, обозначенный как пакетное предложение, содержит более широкий перечень условий. В нем указывается на необходимость запрета передислокации войск, прекращения мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву. Помимо этого, российская сторона предлагает начать демобилизацию, исключить присутствие военных третьих стран и отменить военное положение на Украине. Согласно документу, после отмены военного положения выборы на Украине должны пройти не позднее чем через 100 дней. В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. По итогам переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о передаче меморандума по завершению конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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