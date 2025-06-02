Без политической привязки: Россия и Украина договорились о постоянном обмене пленными

Россия и Украина договорились создать постоянные медицинские комиссии для регулярного обмена тяжелоранеными военнослужащими без необходимости предварительных политических решений. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке», — заявил Мединский по итогам второго раунда переговоров между делегациями двух стран, прошедшего в Стамбуле.
Решения по таким обменам будут приниматься на основании заключений врачей, а не политических соглашений. Это, по мнению сторон, обеспечит объективность и гуманитарный подход.
Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями завершился в Стамбуле после более чем часовой встречи. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, а с украинской — глава Минобороны страны Рустем Умеров. Ранее на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене не менее тысячи удерживаемых лиц с каждой стороны, а также о передаче тел погибших военнослужащих, тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет.
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