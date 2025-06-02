Россия ждет полного прекращения мобилизации на Украине

Россия предложила прекратить мобилизацию на Украине как одно из ключевых условий для установления перемирия. Об этом говорится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса.
«Прекращение мобилизации и начало демобилизации», — говорится в документе. Текст меморандума находится в распоряжении агентства ТАСС.
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
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