Масштабный обмен пленными, прекращение огня и дети: о чем смогли договориться РФ и Украина

В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. На этот раз стороны смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
Обмен по формуле «все на все»
По итогам переговоров в Стамбуле от 2 июня глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений, где раскрыл, к чему делегаты из РФ и Украины смогли прийти. В первую очередь стороны достигли соглашения о проведении крупнейшего обмена пленными, который запланирован на следующий вторник.
Обмену будут подлежать все тяжелораненые и тяжело больные, что рассматривается российской стороной как гуманитарный шаг, подчеркнул Мединский. Обмен тяжелоранеными пройдет по формуле «все на все». По такому же принципу будут обменены и молодые военнослужащие.
При этом минимальное количество обмениваемых с каждой стороны составит не менее тысячи человек, а возможно, и больше. Также стороны договорились о создании постоянных медицинских комиссий, которые позволят проводить регулярные обмены тяжелоранеными без необходимости ожидания дополнительных решений на высшем уровне.
Россия сама предложила Украине режим временного прекращения огня
Далее Россией была выдвинута инициатива о временном прекращении боевых действий на отдельных участках линии фронта сроком на два-три дня с целью эвакуации погибших, продолжил глава российской делегации в беседе с журналистами. В первую очередь это предложение было озвучено, чтобы избежать риска заражений из-за тел погибших, которые продолжают находиться в зоне спецоперации.
В условиях высокой температуры возрастает риск распространения эпидемий, что делает подобные меры особенно актуальными. Кроме того, учитывая, что российские войска продолжают наступление, в буферной зоне остается больше тел украинских военнослужащих. Представители украинской стороны пообещали рассмотреть данное предложение.
Москва и Киев обсудили «похищенных» детей
Во время переговоров в Стамбуле делегаты также обсудили детей, которых, Россия, по мнению Украины, «похитила» еще в 2022 году. При этом в РФ изначально давали понять, что это именно эвакуация из зоны потенциальных боевых действий.
Мединский подчеркнул, что сначала Киев заявлял о полутора миллионов «похищенных», затем с каждым разом список становился все меньше. По итогу во время обсуждения в ходе нового этапа переговоров Киев предоставил Москве полный список детей. Он насчитывает 339 фамилий.
"Из темы похищения детей устроили шоу. На самом деле речь идет о десятках детей. Нет ни одного похищенного ребенка, есть спасенные дети из зоны боевых действий, и мы ищем родителей. И если находятся родители, мы их возвращаем", — подчеркнул Мединский в ходе общения с журналистами после завершения переговоров. Причем он добавил, что российские военные ведут себя по отношению к детям ответственно, как вели себя советские солдаты.
Украина получила меморандум от России по завершению конфликта
МИД Украины объявил о намерении тщательно проанализировать меморандум, представленный российской делегацией на переговорах. Об этом сообщили представители украинского внешнеполитического ведомства. Затем информацию подтвердил Мединский. Вторая часть меморандума РФ предполагает ряд путей прекращения огня.
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