Гроза оставила без света жителей трех пермских сел

Жители Чердынского округа Пермского края остались без света из-за грозы
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Гроза оставила жителей трех сел без света
Гроза оставила жителей трех сел без света Фото:

Жители Чердынского округа Пермского края вечером 2 июня остались без электроэнергии из-за аварий на линиях электропередач, вызванных сильной грозой. Без света остались село Пянтег, Редикор и поселок Рябинино, сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.

«Прошедший дождь принес не только свежесть, но и аварийные отключения электроснабжения в результате прохождения грозового фронта. Без света остались жители с. Пянтег (ул. Набережная, ул. Центральная), с. Редикор (ул. Нагорная), п. Рябинино (ул. Первомайская)», — написала Батагова в своем telegram-канале.

По словам главы округа, энергетики уже выехали на место и работают над восстановлением электроснабжения. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к повторным перебоям из-за возможного усиления непогоды в течение ночи на 3 июня 2025 года.

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Жители Чердынского округа Пермского края вечером 2 июня остались без электроэнергии из-за аварий на линиях электропередач, вызванных сильной грозой. Без света остались село Пянтег, Редикор и поселок Рябинино, сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова. «Прошедший дождь принес не только свежесть, но и аварийные отключения электроснабжения в результате прохождения грозового фронта. Без света остались жители с. Пянтег (ул. Набережная, ул. Центральная), с. Редикор (ул. Нагорная), п. Рябинино (ул. Первомайская)», — написала Батагова в своем telegram-канале. По словам главы округа, энергетики уже выехали на место и работают над восстановлением электроснабжения. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к повторным перебоям из-за возможного усиления непогоды в течение ночи на 3 июня 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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