Россия выдвинула требование к Украине о русском языке

Киев должен предоставить гарантии прав и свобод для русскоязычных граждан на территории Украины, а также установить официальный статус для русского языка. Это следует из российского меморандума, представленного в ходе переговоров с Украиной.
«Основные параметры окончательного урегулирования… Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального», — заявлено в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении РИА «Новости».
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча российской и украинской делегаций проходила во дворце Чираган и длилась более часа. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.