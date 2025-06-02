Россия выдвинула требование к Украине о русском языке

Россия требует от Киева гарантий для русскоязычных на Украине
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Россия требует предоставить гарантии обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине
Россия требует предоставить гарантии обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев должен предоставить гарантии прав и свобод для русскоязычных граждан на территории Украины, а также установить официальный статус для русского языка. Это следует из российского меморандума, представленного в ходе переговоров с Украиной.

«Основные параметры окончательного урегулирования… Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального», — заявлено в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении РИА «Новости».

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча российской и украинской делегаций проходила во дворце Чираган и длилась более часа. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Киев должен предоставить гарантии прав и свобод для русскоязычных граждан на территории Украины, а также установить официальный статус для русского языка. Это следует из российского меморандума, представленного в ходе переговоров с Украиной. «Основные параметры окончательного урегулирования… Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального», — заявлено в документе. Текст меморандума имеется в распоряжении РИА «Новости». Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча российской и украинской делегаций проходила во дворце Чираган и длилась более часа. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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