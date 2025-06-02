Политолог Брутер честно ответил, насколько второй раунд переговоров приблизил мир на Украине

Несмотря на определенные договоренности между Россией и Украиной в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, глобально стороны не приблизились к миру даже на шаг. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Касаемо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, глобально стороны ни о чем не договорились в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Россия и Украина договорились договариваться дальше. <...> Все сегодняшние договоренности касались гуманитарных вопросов и, несмотря на их важность, они мало касаются установления мира», — подчеркнул Брутер в разговоре с журналистом агентства.
Продолжая свою мысль, политолог обратил внимание на меморандумы, которые Россия и Украина передали друг-другу. Основной его посыл заключается в том, что стороны никогда не примут меморандум своего оппонента, так как это автоматически будет означать политическое поражение. В настоящий момент формулы мира не существует и стороны будут просто стараться продавливать друг друга, уверен эксперт.
Кроме того, все меморандумы также будут отправлены странам Запада, которые на основе двух документов будут формировать свой вариант мирного урегулирования. И уже от этого будет выстраиваться формула мира, подчеркнул Брутер.
В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. В ходе встречи сторонам удалось достичь соглашения о проведении крупного обмена военнопленными, а также они рассмотрели возможность введения временного режима прекращения огня. Еще стороны передали друг-другу меморандумы.
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