02 июня 2025

Политолог Брутер честно ответил, насколько второй раунд переговоров приблизил мир на Украине

Брутер: новый этап переговоров в Стамбуле не приблизил окончание СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и Украина не стали ближе к миру после прошедших переговоров в Стамбуле, подытожил Брутер
Россия и Украина не стали ближе к миру после прошедших переговоров в Стамбуле, подытожил Брутер Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Несмотря на определенные договоренности между Россией и Украиной в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, глобально стороны не приблизились к миру даже на шаг. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Касаемо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, глобально стороны ни о чем не договорились в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Россия и Украина договорились договариваться дальше. <...> Все сегодняшние договоренности касались гуманитарных вопросов и, несмотря на их важность, они мало касаются установления мира», — подчеркнул Брутер в разговоре с журналистом агентства.

Продолжая свою мысль, политолог обратил внимание на меморандумы, которые Россия и Украина передали друг-другу. Основной его посыл заключается в том, что стороны никогда не примут меморандум своего оппонента, так как это автоматически будет означать политическое поражение. В настоящий момент формулы мира не существует и стороны будут просто стараться продавливать друг друга, уверен эксперт. 

Кроме того, все меморандумы также будут отправлены странам Запада, которые на основе двух документов будут формировать свой вариант мирного урегулирования. И уже от этого будет выстраиваться формула мира, подчеркнул Брутер. 

В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. В ходе встречи сторонам удалось достичь соглашения о проведении крупного обмена военнопленными, а также они рассмотрели возможность введения временного режима прекращения огня. Еще стороны передали друг-другу меморандумы.  

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Несмотря на определенные договоренности между Россией и Украиной в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, глобально стороны не приблизились к миру даже на шаг. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Касаемо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, глобально стороны ни о чем не договорились в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Россия и Украина договорились договариваться дальше. <...> Все сегодняшние договоренности касались гуманитарных вопросов и, несмотря на их важность, они мало касаются установления мира», — подчеркнул Брутер в разговоре с журналистом агентства. Продолжая свою мысль, политолог обратил внимание на меморандумы, которые Россия и Украина передали друг-другу. Основной его посыл заключается в том, что стороны никогда не примут меморандум своего оппонента, так как это автоматически будет означать политическое поражение. В настоящий момент формулы мира не существует и стороны будут просто стараться продавливать друг друга, уверен эксперт.  Кроме того, все меморандумы также будут отправлены странам Запада, которые на основе двух документов будут формировать свой вариант мирного урегулирования. И уже от этого будет выстраиваться формула мира, подчеркнул Брутер.  В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. В ходе встречи сторонам удалось достичь соглашения о проведении крупного обмена военнопленными, а также они рассмотрели возможность введения временного режима прекращения огня. Еще стороны передали друг-другу меморандумы.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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