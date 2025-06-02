Два новых экопарка появятся в долинах рек Ива и Мулянка в Перми

Два новых экопарка появятся в Перми. Проект постановления о создании двух новых экологических парков — «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка» подготовило министерство природных ресурсов Пермского края. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
«Разработан проект постановления Правительства Пермского края „О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения экологических парков „Долина реки Ива“ и „Долина реки Мулянка““. В отношении Проекта постановления с 2 июня 18 июня 2025 проводится процедура оценки регулирующего воздействия», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве предупреждают, что введение нового режима особо охраняемых территорий может привести к убыткам для правообладателей земельных участков, которые расположены в границах будущих парков. Такие убытки можно будет компенсировать — для этого собственники могут представить соответствующую информацию в ходе публичных консультаций, которые пройдут в период обсуждения проекта постановления.
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