В Прикамье открыли два новых комплекса по обработке ТКО мощностью 55 тысяч тонн

В Пермском крае ввели в эксплуатацию два новых предприятия по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) — в Кунгурском и Губахинском муниципальных округах. Комплексы способны принимать на обработку до 55 тысяч тонн отходов в год, сообщает пресс-служба публично-правовой компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).
«Мощности по обработке ТКО, введенные в Пермском крае в рамках реализации федеральных проектов „Комплексная система обращения с ТКО“ и „Экономика замкнутого цикла“, достигли 425 тысяч тонн в год. Регион продолжает планомерную работу по созданию новых мощностей и по совершенствованию системы обращения с ТКО на территории края», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.
Общая стоимость двух объектов превысила 150 миллионов рублей, при этом проекты реализованы полностью за счет внебюджетных инвестиций. После получения лицензий комплексы смогут принимать отходы не только из муниципалитетов, где они размещены, но и из Александровского, Кизеловского, Березовского, Кишертского, Ординского, Суксунского, Октябрьского и Уинского округов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!