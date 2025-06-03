В Госдуме предложили передавать пенсии в наследство

Депутат Гаврилов предложил разрешить полное наследование пенсий в России
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В России предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии
В России предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии Фото:

В Госдуме РФ предложили разрешить передачу накопительной части пенсии по наследству в полном объеме, вне зависимости от того, начал ли ее получение сам пенсионер. С таким мнением выступил депутат Сергей Гаврилов.

«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — рассказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС.

Депутат также полагает, что в отдельных, исключительных обстоятельствах гражданам следует предоставить возможность досрочного использования своих накоплений. К таким ситуациям относятся тяжелые заболевания, потеря трудоспособности либо продолжительный период безработицы.

Ранее Гаврилов рассказал, что в России к 2040 году возможна трансформация системы пенсионного обеспечения с акцентом на развитие накопительных элементов. Помимо этого, обсуждается перспектива увеличения пенсионного возраста, однако альтернативным вариантом рассматривается совершенствование системы доплат за более поздний выход на пенсию.

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В Госдуме РФ предложили разрешить передачу накопительной части пенсии по наследству в полном объеме, вне зависимости от того, начал ли ее получение сам пенсионер. С таким мнением выступил депутат Сергей Гаврилов. «Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — рассказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС. Депутат также полагает, что в отдельных, исключительных обстоятельствах гражданам следует предоставить возможность досрочного использования своих накоплений. К таким ситуациям относятся тяжелые заболевания, потеря трудоспособности либо продолжительный период безработицы. Ранее Гаврилов рассказал, что в России к 2040 году возможна трансформация системы пенсионного обеспечения с акцентом на развитие накопительных элементов. Помимо этого, обсуждается перспектива увеличения пенсионного возраста, однако альтернативным вариантом рассматривается совершенствование системы доплат за более поздний выход на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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