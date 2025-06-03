Движение по Крымскому мосту перекрыто

Во вторник утром, 3 июня, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Сообщается, что мера носит временный характер
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Местные органы власти обращаются к гражданам с просьбой проявлять понимание в сложившейся ситуации и воздерживаться от размещения фотографий и видеоматериалов в интернете. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.