Движение по Крымскому мосту перекрыто

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Движение по Крымскому мосту приостановлено с утра 3 июня
Движение по Крымскому мосту приостановлено с утра 3 июня Фото:

Во вторник утром, 3 июня, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Сообщается, что мера носит временный характер

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». 

Местные органы власти обращаются к гражданам с просьбой проявлять понимание в сложившейся ситуации и воздерживаться от размещения фотографий и видеоматериалов в интернете. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Во вторник утром, 3 июня, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Сообщается, что мера носит временный характер «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».  Местные органы власти обращаются к гражданам с просьбой проявлять понимание в сложившейся ситуации и воздерживаться от размещения фотографий и видеоматериалов в интернете. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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