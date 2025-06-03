Школьников заставят изучать духовно-нравственную культуру России

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Предмет «Духовно-нравственная культура России» будет обязательным в 5-7-х классах
Предмет «Духовно-нравственная культура России» будет обязательным в 5-7-х классах Фото:

Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России», который будет вновь внедрен в школьную программу с 2026 года, станет обязательным для изучения. В пятом классе на его освоение предусмотрено 17 учебных часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик Российской академии образования, доктор исторических наук Алексей Лубков.

"Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", — сказал Лубков в беседе с ТАСС. 

Он отметил, что программа курса будет посвящена изучению духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации, рассматриваемых на примере деятельности, биографий и подвигов выдающихся личностей. Отмечается, что к разработке программы привлечена Русская православная церковь, которую представляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

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Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России», который будет вновь внедрен в школьную программу с 2026 года, станет обязательным для изучения. В пятом классе на его освоение предусмотрено 17 учебных часов, а в шестом и седьмом — по 34 часа. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик Российской академии образования, доктор исторических наук Алексей Лубков. "Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", — сказал Лубков в беседе с ТАСС.  Он отметил, что программа курса будет посвящена изучению духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации, рассматриваемых на примере деятельности, биографий и подвигов выдающихся личностей. Отмечается, что к разработке программы привлечена Русская православная церковь, которую представляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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